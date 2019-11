Brooklyn Beckham en couple avec une craquante actrice

La vie amoureuse des stars fascine leurs fans. Ceux de Brooklyn Beckham tentaient de suivre celle du jeune homme. Est-il en couple avec la petite soeur de Kate Moss, Lottie, ou la craquante Phoebe Torrance ? Non, le fils de David et Victoria Beckham a craqué pour une autre actrice et mannequin...

L'heureuse élue s'appelle Nicola Peltz ! Elle a 24 ans et s'est notamment distinguée dans la série Bates Motel, ainsi que dans le film Transformers : l'âge de l'extinction (2014). Nicola et Brooklyn se fréquentent depuis plusieurs semaines. Ils sont sortis en rendez-vous amoureux à plusieurs reprises, faisant de l'hôtel The Standard à Los Angeles leur point de chute préféré. Le couple échange également des commentaires discrets sur Instagram et ont éveillé les soupçons des internautes.

Nicola et Brooklyn ont également fêté Halloween ensemble. Parfaitement moulée dans une combinaison en latex pour incarner Catwoman, la jolie blonde avait fait tourner la tête à son nouveau petit ami.