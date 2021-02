Victoria Beckham a perdu des millions : sa marque de vêtements est un gouffre !

Après la fin des Spice Girls, Victoria Beckham avait un temps poursuivi sa carrière de chanteuse avant de définitivement passer à autre chose. Débarquée dans le monde de la mode, elle a réussi à se faire une jolie petite place, aidée par ses amies stars qui portent parfois ses créations et des coups de pouce comme ceux d'Anna Wintour, présente à ses défilés. Mais son business est à deux doigts de prendre l'eau.

Comme le rapporte la presse britannique, un audit financier de l'entreprise de textile de Victoria Beckham affirme que sa marque a perdu pas moins de 53 millions d'euros depuis 2018. Au pire de sa crise, l'entreprise perdait l'équivalent de 4500 euros par jour ! "Divers évènements [notamment la pandémie de coronavirus et la fermeture aléatoire des commerces non essentiels, NDLR] et conditions indiquent qu'il y a un doute incertain pouvant mener à un doute significatif quant à la capacité de l'entreprise à continuer d'opérer", affirme le rapport d'audit. En mai dernier, Victoria Beckham souhaitait bénéficier du plan de sauvetage du gouvernement britannique prévoyant la paiement de 80% des salaires de ses employés par l'état, les 20% restants à la charge de l'entreprise. Une polémique avait éclaté et la star avait reculé, allant même jusqu'à se priver de salaire, préférant le verser à la Banque alimentaire.

Victoria Beckham, aujourd'hui âgée de 46 ans, a lancé sa marque de vêtements en 2008. Malgré des critiques élogieuses du monde de la mode et des clientes aux quatre coins du monde notamment en Asie, les ventes en boutique ne se sont jamais vraiment envolées. Dix ans après son lancement, la marque bénéficiait d'un investissement de 33 millions de la part du banquier de chez Goldman Sachs, David Bellhassen, en échange d'une prise de participation minoritaire dans la compagnie. Ces dernières années, Victoria Beckham a été obligée de se séparer d'une partie de son staff et de laisser tomber quelques projets comme sa chaîne Youtube.

Mais Posh Spice ne sera jamais à la rue puisque sa fortune personnelle est estimée à 370 millions d'euros. Et elle peut aussi compter sur son mari l'ancien footballeur David Beckham, également multi millionnaire et très courtisé par les marques et les partenariats pas toujours très propres...