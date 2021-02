David Beckham hypocrite ? Il accepte un très gros chèque qui fait polémique...

David Beckham avait-il vraiment besoin de ça ? Avec une fortune estimée à 450 millions de dollars, il est un retraité aisé. Mais quand on vous met sous le nez un chèque de presque 15 millions, difficile de résister à l'appât du gain. L'ancien footballeur a cédé et accepté un deal avec le Qatar.

Comme le rapporte The Mail on Sunday, David Beckham a donc conclu un accord avec ce riche petit émirat du Golfe pour devenir son ambassadeur médiatique en vue de la prochaine Coupe du monde de football organisée dans le pays en 2022. Les sources proches de l'ancien sportif aujourd'hui âgé de 45 ans affirment qu'une annonce officielle est en cours de préparation et que le staff de ce dernier marche sur des oeufs car la réputation décriée du pays pourrait nuire à son image de marque, laquelle lui rapporte des fortunes chaque année en partenariats et produits à son nom. "Les discussions entre les conseillers de Beckham et le comité qatari en charge de la Coupe du monde sont en cours depuis plus d'un an. Après avoir discuté de plusieurs options, dont un sponsoring de son équipe américaine de l'Inter Miami [la franchise qu'il a réussi à lancer en 2018, NDLR], ils semblent avoir conclu un accord personnel avec la star", peut-on lire.

Cet accord, s'il se vérifiait prochainement, commence déjà à causer du tort à l'époux de Victoria Beckham en raison de son engagement auprès de la communauté LGBT. Sur les réseaux sociaux, à commencer par Twitter, de nombreux messages faisaient part de leur déception ou incompréhension.. En 2002, il avait accepté de poser pour la couverture du magazine spécialisé Attitude, montrant très tôt son soutien à la communauté. En 2007, l'ex-joueur du PSG - équipe appartenant au Qatar - déclarait ainsi être "très honoré d'être qualifié d'icône gay" et, en 2018, il était même nommé aux British LGBT Awards. Selon les sources du Mail, les proches de David Beckham auraient eu vent d'un assouplissement des mesures contre les LGBT au Qatar en vue de la Coupe du monde. A date, être homosexuel dans ce pays peut vous causer la peine de mort...

"Une autre grande inquiétude en réaction à ce deal avec le Qatar concerne les proches très connus du footballeur notamment ses amis homosexuels comme le chanteur Elton John qui l'accueille sur son yacht chaque été dans le Sud de la France", ajoute le site. Réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, l'artiste se permettra-il de publiquement tacler son ami pour ce choix ?