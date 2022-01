Dua Lipa célibataire : rupture surprise avec Anwar Hadid !

La chanteuse Dua Lipa, 26 ans, et le mannequin Anwar Hadid, 22 ans, n'ont pas fêté Noël ensemble. D'après People et une source proche du clan Hadid, le couple prend ses distances après deux ans de relation célébrés en juin dernier. "Dua et Anwar font actuellement une pause et passent du temps séparément" annonce la source.

Le couple n'a pas souhaité s'exprimer. C'est le Sun U.S. qui avait annoncé dans un premier temps que le couple n'a pas été vu ensemble ces six dernières semaines. Entre Londres et Los Angeles, ils vivaient même une relation à distance difficile. "Beaucoup voyager et ne pas se voir est compliqué", précise le média américain.

Après leur rencontre en 2019 lors d'un barbecue, le duo avait été aperçu très proche pour la première fois sur le tapis rouge des American Music Awards ainsi qu'à la Fashion Week de New York. Enfin, l'année 2020 avait été très positive pour eux avec notamment un confinement où ils s'étaient montrés très épanouis : "Nous voulons profiter le plus possible car nous avons tout ce temps que nous n'espérions pas pour trainer".

Puis le couple avait connu des problèmes en février et avait décidé d'avoir une relation plus discrète. "Nous vous montrerons ce que nous voulons que vous voyiez. Il faut trouver le bon équilibre entre être enthousiaste et amoureuse et vouloir partager ça avec les gens mais en même temps ne pas vouloir en sortir trop. Je veux être capable d'être heureuse dans cette relation sans avoir l'opinion des autres", confiait la chanteuse à British Vogue.

Le couple s'échangeait alors des déclarations sur Instagram. En juin, Dua publiait un post à l'occasion de l'anniversaire du mannequin : "Joyeux anniversaire Anwar, tu rends mon monde tellement meilleur ! Je suis chanceuse de t'aimer et d'être aimée par toi". Puis, en août, le jeune frère de Bella et Gigi lui répondait "joyeux anniversaire à la fille de mes rêves. Je t'aime pour l'éternité et toujours".

Une année 2021 en montagne russe pour les deux stars qui vont, à présent, se concentrer sur leurs projets. La britannique qui a cartonné en 2020 avec son album Future Nostalgia, est annoncée au cinéma en 2022 dans le film de Matthew Vaughn, Argylle. Anwar, quant à lui, se concentre sur la mode.