Dua Lipa : Vilaine glissade en concert, la chanteuse se retrouve sur les fesses

Dérapage incontrôlé pour Dua Lipa ! On l'avait déjà vue perdre son micro en plein concert, cette fois, la chanteuse britannique de 26 ans a fait une vilaine chute lors de son dernier show de la tournée The Future Nostalgia Tour. Jeudi dernier, c'était du côté de Milan que la star était venue défendre son spectacle qui ne s'est pas passé exactement comme prévu.

Ça arrive même aux meilleurs, voilà la morale de la glissade de Dua Lipa qui a eu lieu au The Mediolanum Forum Assago de Milan. Très à son aise quelques secondes avant sa chute, la star faisait le tour de la scène dans une sublime combinaison rose signée Balenciaga et perchée sur une paire de talons. Des chaussures, un sol glissant et un instant d'inattention, il n'en fallait pas plus pour envoyer l'ex d'Anwar Hadid au tapis. La stupeur du public se fait entendre, mais rien de cassé. Un danseur s'est ensuite précipité sur la belle brune pour l'aider à se relever. Et en un clin d'oeil, Dua était de nouveau sur ses pieds et a pu reprendre son titre Be the one. Plus de peur que de mal !