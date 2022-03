Dua Lipa perd son micro dans la foule en plein concert : panique en live !

La chanteuse Dua Lipa a vécu une drôle de péripétie sur scène cette semaine. La Britannique eu le malheur de perdre son micro en plein concert, ce qui ne l'a pas empêché d'assurer le show...

Dua Lipa est une vraie show girl, elle l'a montré une fois de plus lorsqu'elle a laissé échapper son micro en plein milieu de sa performance. Pas franchement perturbée, l'interprète de Fever s'est tournée vers ses fans en cherchant le fameux micro égaré. En vain. La belle brune, plus élégante que jamais dans une combinaison flashy verte a finalement accompagné la partie instrumentale de quelques pas de danse dont elle a le secret. Quelques secondes plus tard, un assistant est venu apporter un nouveau micro ni vu ni connu à la star. Au milieu de ses danseurs, entièrement vêtus de bleu, exécutant une chorégraphie avec des parapluies à la manière Singin' in the rain, la chanteuse a repris sa chanson.

Cet événement est intervenu lors de la tournée événement, The Future Nostalgia Tour que la Britannique a débuté le 9 février dernier à la FTX arena de Miami. Elle avait pour l'occasion célébré ce début triomphal par un bain de soleil en bikini sur les plages floridiennes...