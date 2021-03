Dua Lipa : Revivez son strip-tease pailleté, torride performance aux Grammy Awards 2021

Les évènements culturels reprennent peu à peu des couleurs. Après des mois de silence, passés loin des salles de concerts, certains artistes ont eu le bonheur de se retrouver à l'extérieur du Staples Center de Los Angeles le dimanche 14 mars 2021, à l'occasion de la 63e cérémonie des Grammy Awards. Restrictions sanitaires obligent, peu d'invités étaient présents à l'exception des nommés du soir et chacun a bien gardé son masque, en même temps qu'une certaine distance de sécurité avec autrui. C'est entre autres pourquoi Dua Lipa s'était entourée de danseuses au visage partiellement couvert.

Encore une performance millimétrée pour l'icône pop de 25 ans. Venue revitaliser nos écrans, Dua Lipa avait préparé une scénographie lumineuse tout en apparaissant vêtue de colorblocks violet. Une prestation en deux titres et trois tenues. En interprétant ses énergiques Levitating - agrémenté d'un rap de DaBaby - et Don't Start Now, l'artiste s'est essayée à l'art de l'effeuillage : une longue robe satinée, d'abord, un blazer type femme fatale ensuite, un ensemble culotte haute soutien-gorge pour finir. LA prestation de la soirée ? L'une des plus marquantes en tout cas.