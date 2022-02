Dua Lipa : Craquante en bikini coloré, la chanteuse célibataire s'éclate à Miami

Cette tournée n'arrangera pas la situation de couple de Dua Lipa ! La chanteuse et Anwar Hadid ont rompu en fin d'année dernière, justement à cause de leurs déplacements fréquents et de l'éloignement. "Beaucoup voyager et ne pas se voir est compliqué", expliquait l'édition américaine du tabloïd britannique The Sun. Une source proche de la famille Hadid a précisé à People que les deux ex faisaient "une pause et passent du temps séparément".

Dua et Anwar se sont rencontrés en 2019. Après un début de romance idéal, le couple avait décidé de mener une relation plus discrète. "Nous vous montrerons ce que nous voulons que vous voyiez. Il faut trouver le bon équilibre entre être enthousiaste et amoureuse et vouloir partager ça avec les gens, mais en même temps ne pas vouloir en sortir trop. Je veux être capable d'être heureuse dans cette relation sans avoir l'opinion des autres", confiait la chanteuse au magazine British Vogue.