Dua Lipa et Anwar Hadid : Déjà un an ensemble, déclarations d'amour et cadeau

Confinés au Royaume-Uni, Dua Lipa et Anwar Hadid viennent de célébrer leur premier anniversaire de vie commune. Dimanche 14 juin 2020, l'artiste britannique de 24 ans a dévoilé plusieurs photos d'elle et de son homme, retraçant toute leur relation. "Il n'y a rien de plus doux que 365 jours collée à toi", a-t-elle tendrement écrit en légende.

Les fans de la chanteuse ont alors découvrir une série de photos du couple. Enlacés dans un bar, l'un sur l'autre dans une écurie, posant ensemble à la sortie d'un hôtel... Dua Lipa a résumé une année entière de relation. Un peu plus tard, on découvrait le cadeau du mannequin pour sa belle : un somptueux bouquet de fleurs violettes et roses. "Il y a un an aujourd'hui, nous sommes allés à notre premier rendez-vous. C'est fou comme le temps passe vite. Je t'aime", a légendé la chanteuse britannique.