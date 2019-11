Dua Lipa et Anwar Hadid : baisers fougeux sur le red carpet des AMAs 2019

Elle n'a raflé aucun prix si ce n'est son coeur. Dua Lipa, lumineuse invitée de la cérémonie des American Music Awards, n'était peut-être nommée dans aucune catégorie, mais elle a fracassé la scène du Microsoft Theatre de Los Angeles. Avant d'enfiler son body rouge pour interpréter son dernier titre, Don't Start Now, c'est sur le red carpet que la jeune beauté britannique de 24 ans a mis le feu. Au bras de son compagnon Anwar Hadid, ses yeux brillaient. Dans un ensemble satiné griffé Miu Miu, elle s'est laissée aller au rêve Hollywoodien en affichant sa love story, en robe de princesse, dont quelques baisers échangés passionnément, à la folie.

Ce dimanche 24 novembre 2019 ne faisait que confirmer une belle histoire qui dure depuis le mois de juin. Dua Lipa, qui venait de se séparer d'Isaac Carew après cinq ans d'amour, a fini par succomber au charme du petit frère de Bella et Gigi – qui, ô surprise, est lui aussi mannequin. Selon les informations du Sun, le duo se serait certes formé il y a peu mais les choses iraient à la vitesse grand V entre eux : les tourtereaux auraient loué un nid confortable dans la ville de New York pour être sûr de ne pas avoir à se quitter. "Dua et Anwar passent tout leur temps l'un avec l'autre, précisait le journal anglais. C'est juste logique pour eux de s'installer ensemble." Hotter than hell...