Dua Lipa et Anwar Hadid très amoureux : Ils passent une grande étape...

Dua Lipa et Anwar Hadid sont tout simplement inséparables. Depuis qu'ils ont officialisé leur romance au festival londonien Summer Time en juillet dernier, les amoureux ne se sont plus quittés. Selon les informations du Sun datées du 2 septembre 2019, la chanteuse de 24 ans et son compagnon de 20 ans auraient loué ensemble un appartement à New York. Ils passeraient également "de plus en plus de temps tous les deux" malgré leurs agendas bien remplis.

Dua Lipa (dont c'est le vrai nom) serait impressionnée par le lien "si solide" qu'elle a avec Anwar Hadid. "Dua et Anwar passent tout leur temps ensemble, donc il était logique qu'ils louent cet appartement ensemble. Elle est toujours chez lui lorsqu'elle vient à Los Angeles et il reste chez elle quand il vient à Londres, alors c'est une étape qui s'est faite naturellement", a expliqué une source proche du couple au quotidien britannique.

"Une fois qu'elle sera rentrée de Londres avec de nouvelles chansons, elle passera plus de temps à New York. Donc c'est bien qu'elle ait un pied-à-terre là-bas. Ça fait sens aussi pour Anwar puisqu'une grande partie de sa famille habite là-bas", a ajouté cette même source. Pour rappel, Anwar Hadid (20 ans) est le petit frère des mannequins superstars Bella (22 ans) et Gigi (24 ans).