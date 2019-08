Dua Lipa : Folle amoureuse du petit frère de Gigi et Bella Hadid

La vie amoureuse des stars fascine leurs millions de fans ! Ceux de Dua Lipa sont en admiration devant son couple. La chanteuse et le mannequin Anwar Hadid sont inséparables et ont passé le week-end ensemble, en toute simplicité.

Dua Lipa a eu 24 ans le jeudi 22 août 2019. La jolie brune avait soufflé ses bougies le jour même, au cours d'un dîner au restaurant Nobu, à Malibu. Elle était à nouveau de sortie les vendredi 23 et samedi 24 août, à chaque fois accompagnée de son chéri, le petit frère des top models Gigi et Bella Hadid, Anwar.

Vendredi, Dua et Anwar ont profité d'une journée ensoleillée pour surfer ! Vêtus de combinaisons et confortablement allongés sur leurs planches, les tourtereaux ont pris les vagues de la plage et se sont inlassablement embrassés. Ils en ont fait autant le samedi, au cours d'un passage dans une pharmacie puis dans une glacerie.

Dua et Anwar se sont rapprochés lors de la fête d'anniversaire de ce dernier, au mois de juin 2019. Depuis, ils ont partagé plusieurs rendez-vous galants et voyages. Anwar a notamment suivi Dua au Royaume-Uni pour un concert au festival British Summer Time, puis au Kosovo, où la chanteuse s'est produit dans le cadre du festival Sunny Hill.

Avant cette nouvelle idylle, Dua Lipa était en couple avec le chef et mannequin Isaac Carew. Leur dernière apparition publique remontait au 6 mai 2019, date du Met Gala, à New York. Dua et Isaac se seraient séparés à cause de leurs emplois du temps respectifs incompatibles.

Côté coeur, Anwar Hadid sortait avec l'actrice Nicola Peltz. Il a également flirté avec une fameuse amie de ses grandes soeurs : Kendall Jenner.