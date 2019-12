Dua Lipa et Anwar Hadid amoureux : Yoga et baisers avant la nouvelle année

Tout semble aller merveilleusement bien entre Dua Lipa et Anwar Hadid. Le couple s'est offert quelques jours entre amis du côté de Miami. Des photographes ont pu capturer quelques moments d'intimité alors que les amoureux profitaient d'une séance de yoga avec quelques amis. Tendres baisers au soleil, quelques verres, gros câlins et rires... Dua Lipa et Anwar Hadid semblent adorer les quelques jours que 2019 a encore à offrir.

Il semblerait que Dua Lipa et ses amis aient loué une grande villa à Miami. Sur Instagram, elle a partagé plusieurs images d'elle et un groupe de potes, sirotant des spritz au bord de l'eau. Une bien belle manière de dire au revoir à la décennie et accueillir 2020 sous les meilleures hospices.

Entre Dua Lipa (qui est d'ailleurs le véritable nom de l'artiste britannique) et Anwar Hadid, tout est allé très vite. En couple avec le mannequin et frère de Bella et Gigi depuis juillet 2019, elle aurait déjà emménagé avec lui à New York, et ce depuis septembre dernier.

L'année 2019 a été bien chargée pour Dua Lipa, qui a annoncé son grand retour avec son deuxième album : Future Nostalgia, qui sortira d'ici quelques mois. Récompensée aux Grammy's, la Britannique de 24 ans voit sa carrière prendre de plus en plus de place, elle qui est également égérie Saint-Laurent. Elle a donné rendez-vous à ses fans français le 4 mai prochain à l'AccorHotels Arena (Bercy), à Paris.