David et Victoria Beckham : Le mariage de leur fils Brooklyn approche, préparatifs grandioses sous haute protection

Le mariage de l'année approche ! A quelques jours de leur union, Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Peltz se préparent pour recevoir famille et amis dans une cérémonie qui s'annonce ultra fastueuse. Il faut dire que si le fils aîné du couple Beckham est extrêmement riche et influent, sa fiancée l'est... encore plus : la fortune de son père dépasse le milliard de dollars ! Le jeune couple a d'ailleurs accepté de signer un contrat de mariage.

Et c'est dans la villa de ce dernier que le mariage sera célébré, en Floride. L'immense maison de 5 000m², estimée à 76 millions de dollars, possède une plage privée sur laquelle ont déjà été installées d'immenses tentes blanches, protégées par des gardes postés devant toutes les entrées pour éviter les intrus (voir le diaporama).

A noter que les parents de la future mariée possèdent également un immense manoir new-yorkais de 27 chambres ! Pratique pour recevoir du monde, surtout que le gotha américain et britannique est attendu au mariage. Eva Longoria, Marc Anthony ou encore le chef Gordon Ramsay et sa femme devraient notamment être présents. En revanche, Elton John, le parrain du jeune homme est en pleine tournée et a donc dû décliner l'invitation. Il se murmure que Gisele Bündchen et Tom Brady feront également une apparition, mais le Prince Harry et Meghan Markle ne devraient en revanche pas être présents. Et le faste continue avec la robe de mariée de la jeune fille, dessinée dans les plus belles boutiques de Rome et conseillée par la styliste du tout-Hollywood.

Un yacht de luxe pour les Beckham

Les Beckham sont, quant à eux, arrivés en Floride mais ils ne logent pas chez la belle famille pour le moment. En effet, le couple star a emménagé sur son yacht grand luxe, acheté 5 millions de livres et baptisé Seven (comme le deuxième prénom de leur cadette Harper). La petite fille de 10 ans est avec eux, tout comme l'un de leurs fils, Romeo, 19 ans. Cruz, 17 ans, ne semble pas les avoir encore rejoints.

Il ne devrait néanmoins plus tarder, puisque les deux frères cadets du marié sont attendus pour être ses témoins lors de la cérémonie. Sa petite soeur, quant à elle, jouera le rôle de demoiselle d'honneur pendant la cérémonie qui s'annonce comme l'événement de l'année. Pour rappel, le couple s'est rencontré en 2017 et a commencé à sortir ensemble en 2019. Un an plus tard, ils annonçaient leurs fiançailles et sont aujourd'hui à quelques jours de se passer la bague au doigt.