Brooklyn Beckham et sa fiancée Nicola Peltz quittent leur somptueuse demeure californienne !

Le jeune Brooklyn Beckham et sa fiancée, Nicola Peltz, vont quitter leur maison de Beverly Hills pour rejoindre le quartier non moins chic de Sunshine State.

L'aîné du célèbre couple David et Victoria Beckham et Nicola Peltz ont proposé à la vente leur maison pour un tout petit peu moins de 11 millions de dollars, soit environ 9,5 millions d'euros. La maison a exactement été mise en vente pour 10 999 999 dollars. Le déménagement du couple intervient environ huit mois après l'acquisition de la somptueuse demeure pour 10,5 millions de dollars. Une source anonyme a déclaré à People que le couple qui s'est fiancé en juillet 2020, ne voulait pas d'une propriété trop grande (celle qu'il possédait avait cinq chambres et sept salles de bains) et voulait être plus proches de leur famille.

"Ils ont adoré la maison et sont tristes de la mettre en vente, mais ils ont réalisé qu'ils voulaient être plus flexibles et posséder une maison sur les deux côtes [pacifique et atlantique]. Ils veulent avoir à la fois un endroit à vivre à Los Angeles et un autre à Miami pour être plus proches de leurs familles, donc une propriété aussi grande n'avait tout simplement aucun sens au vu de leur projet dans le futur", a déclaré la source.

En effet la famille Beckham dispose d'une maison à Miami, tandis que celle de Nicola Peltz est à Palm Beach (en Floride également). Après avoir lancé une nouvelle équipe de football, l'Inter Miami FC, dans la ville, David, 46 ans, a acheté un penthouse dans le luxueux One thousand Museum Residences de Miami pour la coquette somme de 25 millions de dollars, soit 22 millions d'euros.

Quant à Brooklyn 22 ans et Nicola 27 ans, ils espèrent réaliser un petit profit pour leur maison californienne et recherchent activement une maison à Miami. Leur maison actuelle en Californie est appelée The OM house et est réputée pour être une oeuvre architecturale incroyable. (Voir photos ici) .