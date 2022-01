David Beckham très tendre avec sa fille Harper, les internautes sont choqués

Harper est le quatrième enfant de David et Victoria Beckham. La jeune fille a trois grands frères, Cruz, Romeo et Brooklyn, âgés de 16, 19 et 22 ans. David Beckham lui consacre fréquemment des publications sur les réseaux sociaux, en affichant leurs moments de complicité.

Les Beckham préparent un heureux événement, à savoir le mariage du fils aîné Brooklyn et de sa fiancée, l'actrice et mannequin Nicola Ann Peltz. En novembre dernier, le jeune homme confiait que la pandémie de Covid-19 et les restrictions sanitaires avaient retardé leur union. Le couple ne relâche pas ses efforts pour autant ; Nicola s'est par exemple lancée dans la création de sa future robe, mission confiée à une prestigieuse maison de Haute Couture.

"Nous sommes allés à Rome deux fois pour voir tout le monde à l'atelier, ils sont tellement talentueux, raconte Nicola Ann Peltz à CR Fashion Week sur sa visite au siège de la marque Valentino. La première fois, j'ai emmené ma mère et mon frère Brad, qui sera mon garçon d'honneur, puis Leslie Fremar qui est une de mes meilleures amies [et également sa styliste, NDLR]. C'est un projet très beau et très excitant auquel on prend part."