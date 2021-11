David Beckham le visage en sang à cause de sa fille Harper

Harper Seven est la quatrième enfant de David et Victoria Beckham. Née le 10 juin 2011, elle a trois grands frères, Cruz, Romeo et Brooklyn, âgés de 16, 19 et 21 ans. Leurs parents sont en couple depuis 1997. David Beckham évoluait alors à Manchester United, le club de ses débuts. Ils se sont mariés le 4 juillet 1999 au château de Luttrelstown, en Irlande.

Les grands frères de Harper ont trouvé leurs propres voies. Romeo se lance dans une prometteuse carrière de mannequin, qu'il concilie avec son activité de footballeur professionnel. Le jeune homme porte les couleurs de l'équipe de Fort Lauderdale, une sorte de réserve du club de l'Inter Miami FC, créée par son père David Beckham et qui évolue en MLS (Major League Soccer, l'élite du football aux États-Unis).

Brooklyn, lui, marie le mannequinat à sa passion pour la photographie. Le jeune homme fiancé à la jolie Nicola Ann Peltz vient d'ailleurs d'être présenté comme le nouvel ambassadeur de la marque Superdry, un contrat qui lui aurait rapporté la somme d'un million de livres sterling, soit un peu plus d'1,1 million d'euros.