Romeo Beckham devient joueur pro : le fils de Victoria et David s'est trouvé un club de foot !

On a parfois tendance à l'oublier mais David Beckham a été un très grand joueur de football. Même si sa notoriété a largement dépassé le cadre du sport, le beau gosse de 46 ans a joué pour certains des plus grands clubs de la planète. Révélé à Manchester United, il a fait les belles heures du Real Madrid avant de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Véritable idole en Angleterre, le mari de Victoria vit désormais aux États-Unis et plus précisément à Miami en Floride. Propriétaire d'un club de foot, il a récemment permis à son fils Romeo de se trouver une équipe pour la saison à venir.

D'après la liste officielle de l'équipe, le club de Fort Lauderdale vient d'annoncer que Romeo Beckham faisait désormais partie des joueurs sous contrat. Il s'agit de l'équipe affiliée à celle au Miami FC, dont David est propriétaire. Sur son profil Instagram, où il est suivi par plus de 3 millions d'abonnés, le jeune homme de 19 ans a remplacé sa bio pour y inscrire : "Footballeur au Fort Lauderdale FC". Le média américain spécialisé en sport ESPN a même indiqué qu'il était assis sur le banc de touche le week-end dernier lors d'un match contre Chattanooga.

Cela fait un moment que Romeo semble concentré sur sa carrière de footballeur et la plupart de ses publications sur Instagram le montrent en train de pratiquer son sport de prédilection. Sur une photo, postée il y a trois jours, on le voit à l'entraînement avec le commentaire "Poursuis tes rêves". Un message auquel sa mère a répondu : "Nous sommes si fiers de toi Romeo".