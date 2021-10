David Beckham : sa fille Harper, graine de championne... mais pas dans le foot !

Quand on a un père qui a autant marqué l'Histoire du football, il est difficile de ne pas attraper le virus du sport. Considéré comme l'une des plus grandes icônes des années 2000, David Beckham a su populariser le foot un peu partout et surtout aux Etats-unis, où il réside depuis plusieurs années maintenant. Après un passage remarqué au PSG, le compagnon de Victoria Beckham a tout bonnement décidé de fonder son propre club de foot du côté de Miami.

Si pour le moment, c'est surtout son fils Romeo qui a fait preuve de talent en réussissant à essayer un contrat professionnel dans une équipe, il semblerait qu'un autre de ses enfants soit en passe de devenir un petit prodige dans sa discipline. C'est David Beckham lui-même qui a dévoilé l'information sur son compte Instagram puisqu'il a publié une photo de sa fille Harper, en kimono, avec un sourire jusqu'aux oreilles. En effet, la jeune fille est une mordue d'arts martiaux et plus précisément de judo, ce qui fait la fierté de son papa. "Médaille d'argent du dimanche pour ma petite star du judo", écrit-il en y ajoutant de jolis coeurs rouges en l'honneur d'Harper.

Une nouvelle qui a visiblement fait la joie de tout le clan Beckham puisque sa maman n'a pas tardé à réagir. "Harper Seven tu es une légende !!! Nous sommes si fiers de toi", répond-elle à la publication de son mari. Un message qu'elle n'est pas la seule à apprécier puisque la photo a déjà reçu plus de 780 000 likes en moins de 24 heures.