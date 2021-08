Victoria Beckham : sa fille Harper, 10 ans, lui pique déjà une de ses robes... hors de prix

16 photos

Harper Beckham a déjà tout d'une future fashionista ! A 10 ans, la fille de Victoria et David Beckham se sert dans les placards de sa maman. Lors de ses vacances avec son père et ses frères, la petite fille a porté une robe d'une grande valeur de la marque de l'ancienne Spice Girl. Un look qui a fait jaser !

Cela signifie soit que la fille unique de David Beckham et de Posh s'amuse à piquer les affaires de sa mère pour recréer ses looks, soit que c'est cette dernière qui habille son enfant.

Sur Instagram, l'ancienne membre des Spice Girls avait d'ailleurs arboré ce look très sexy dans son feed, en mai 2020. Autant dire que les commentaires désobligeants ne se sont pas fait attendre ! Certains internautes ont pointé du doigt cet accoutrement, disant qu'Harper est trop jeune pour porter ce genre de vêtements, qui la sexualise. "Attendez encore un peu, ce n'est qu'une enfant", "cette robe est horrible", "sa mère devrait avoir honte d'habiller sa fille de 10 ans ainsi, c'est scandaleux", peut-on lire dans l'espace commentaires.