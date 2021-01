Spice Girls : Une nouvelle tournée en préparation ? Mel C vend la mèche !

Cela fera bientôt 25 ans que les Spice Girls sont nées. Avec toute une décennie de souvenirs, tubes et folles tenues à passer en revue, il fallait bien marquer le coup avec un grand évènement. Après le succès de leur retour en concerts, au Royaume-Uni, les pop star britanniques sont sur le point de remettre le couvert !

Dans une interview au Pop Shop Podcast, de Billboard, diffusée le 26 janvier 2021, Mel C a expliqué que fêter les 25 ans des Spice Girls était "une priorité" pour elles toutes. "Depuis que nous avons fait la tournée en 2019, je me dis : 'Plus de concerts, plus de concerts'. Et, comme vous le savez, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va se passer cette année, malheureusement. Donc, encore une fois, on doit revoir tout ça", a expliqué l'artiste britannique.

Malheureusement, avec la pandémie, organiser des concerts est une chose complètement impossible. "Nous sommes en train de travailler sur des idées. Je ne peux pas trop en dire... Mais on veut définitivement célébrer et reconnaître ces 25 ans. C'est dingue ! Nous sommes si fières de notre héritage. Nous voulons donc le célébrer de la meilleure façon possible", a poursuivi Melanie C. Peut-être qu'on retrouvera bientôt la bande (au complet, avec Victoria Beckham ?) dans un concert en streaming ?

Avec l'immense succès de leur retour, les Spice Girls ont compris que la nostalgie était un bon chemin à prendre. Questionnée sur une possible sortie de nouveaux morceaux, Mel C a été un peu plus nuancée. "Lorsqu'on parle de faire de nouvelles chansons, on se sent très nerveuses. Nous avons eu un tel succès et un catalogue merveilleux. Nous ne voulons pas forcer les choses. Nous ne voudrions pas faire quelque chose qui ne soit pas assez bon", a développé Mel C, qui se dit ouverte à toute opportunité.