Spice Girls : Rupture surprise pour l'une des chanteuses !

Les Spice Girls ont longtemps fait rêver. Il faut dire que le girls band britannique des années 1990 rassemblait les foules grâce à ses chanteuses aux identités bien précises : Emma Bunton, "Baby Spice", Geri Halliwell, "Ginger Spice", Mel B, "Scary Spice", Victoria Beckham, "Posh Spice" et Mel C, "Sporty Spice". Chaque fan pouvant s'identifier à l'une d'entre elles, les Spice Girls ont toujours été admirées et encouragées par le public, très attaché à chaque membre. Alors quand l'une d'entre elles annonce une bonne ou mauvaise nouvelle, les fans sont toujours derrière elle.

Mel C, de son vrai nom Melanie Chisholm, est la principale concernée aujourd'hui. La chanteuse de 48 ans aurait rompu avec Joe Marshall, son compagnon depuis 7 ans : "Mel a une carrière très remplie en ce moment, entre la musique, ses talents de DJ et ses autres projets, a révélé une source aux médias britanniques, dont The Sun. Le peu de temps libre qu'elle a, elle le dédie à sa fille Scarlett, ce qui ne laisse que peu de place pour une relation."

D'après la même source, Mel C et Joe Marshall se sont quittés en bons termes et étaient a priori d'accord avec cette décision. Reste à savoir si cette rupture mettra à mal la relation professionnelle que les deux ex entretiennent également. Le producteur était effectivement devenu le manager de sa belle au cours de leur histoire. Le couple avait également emménagé dans une maison du Nord de Londres avec Scarlet, 13 ans, la fille que Mel C a eue avec son ex Thomas Starr, et les deux enfants de Joe.

Mettre un terme à une relation si installée est courageux. Mais loin de Mel C l'idée de se conforter dans une histoire qui ne vaut plus le coup : "Elle n'a pas peur d'être célibataire si elle sait que c'est la meilleure décision." À l'aube de ses 50 ans (elle les aura le 12 janvier 2024), celle qui a eu une petite aventure avec Benjamin Castaldi (oui, oui) n'a pas peur de la solitude. De toute façon, l'artiste sait que quoiqu'il arrive, elle pourra toujours compter sur les copines...