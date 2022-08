Diaporama : Spice Girls : Rupture surprise pour l'une des chanteuses !

Emma Bunton, Mel B (Melanie Brown), Melanie C (Melanie Chisholm), Geri Horner (Geri Halliwell) - Les Spice Girls lors de leur dernier concert dans le cadre de leur tournée Spice World UK au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni

Geri Halliwell, Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C) et Emma Bunton - Les Spice Girls en concert au Stade de Wembley dans le cadre de leur tournée "Spice World UK Tour". Londres, le 20 juin 2019.

Geri Halliwell, Melanie Brown (Mel B), Melanie Chisholm (Mel C) et Emma Bunton - Les Spice Girls en concert au Stade de Wembley dans le cadre de leur tournée "Spice World UK Tour". Londres, le 20 juin 2019.

Emma Bunton, Mel B (Melanie Brown), Melanie C (Melanie Chisholm), Geri Horner (Geri Halliwell) - Les Spice Girls lors de leur dernier concert dans le cadre de leur tournée Spice World UK au stade de Wembley à Londres, Royaume Uni, le 16 juin 2019.

Emma Bunton et Mel B (Spice Girls) dans le jeu de Netflix "The Circle".

Melanie C ("Spice Girls") donne un concert lors du "Victorious Festival" à Portsmouth, le 29 août 2021.

8 / 18

Mel C (Melanie Chisholm) en close-up au Royal Albert Hall, qui rouvre ses portes après plus d'un an de fermeture. Le Royal Labert Hall célèbrera cette année son 150ème anniversaire. Londres, le 19 juillet 2021.