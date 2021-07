David Beckham : Des policiers l'interrogent à cause de ses enfants... et lui demandent des photos

Sur ses 20 ans de carrière professionnelle, David Beckham en a passé 2 en Italie. L'ancien footballeur y compte encore des fans et en a rencontré des chanceux lors de vacances. Des agents de police, inquiets pour ses enfants, lui ont demandé un selfie souvenir...

Les Beckham ne sont pas rancuniers envers les Italiens ! Après la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 face à la Squadra Azzura, David Beckham s'est rendu au pays lauréat du tournoi pour les vacances. L'ex-athlète de 46 ans a jeté l'ancre sur la côte amalfitaine avec trois de ses quatre enfants, Romeo, Cruz et Harper (18, 16 et 10 ans). La joyeuse bande y a récemment été aperçue, profitant d'un après-midi ensoleillé à bord d'un yacht.

David et ses enfants ne s'étaient pas contentés de se dorer la pilule sur le bateau. Ils ont également fait du jet ski et attiré l'attention de la police douanière. Des agents se sont approchés du yacht et ont interrogé David Beckham sur la pratique du jet ski de ses enfants. Souriant, il a salué un des policiers par un fist bump et échangé quelques mots avec lui.