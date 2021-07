David Beckham, déjà 22 ans de mariage avec Victoria : il ressort des photos mémorables

"Vingt-deux ans ensemble et toujours en train de coordonner nos tenues. Joyeux anniversaire, je t'aime tellement et merci de m'avoir donné nos magnifiques enfants, pour que nous puissions tous nous habiller de la même manière", écrit, hilare, le papa de Brooklyn, Roméo, Cruz et Harper Seven (22, 18, 16 et 9 ans).

De son côté, Posh a également souhaité un bon anniversaire de mariage à son époux par le biais d'une vidéo. Cette dernière retrace, grosso modo, leurs années passées ensemble On peut voir le couple s'embrasser, s'enlacer, rire et danser... toujours dans ses plus beaux habits ! "Je t'aime David. Joyeux anniversaire !", ajoute simplement la chanteuse reconvertit dans la mode et à la tête de sa propre marque de prêt-à-porter.

Serait-ce là le secret de leur immuable amour ?