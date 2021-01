David et Victoria Beckham : Leur fils Cruz critiqué, il vend un sweat "usé" pour une somme folle

A en croire le Daily Star, Cruz Beckham n'aurait même pas bataillé avec d'autres riches clients pour obtenir ce sweat de collection, puisqu'il lui aurait été directement offert par Kim Jones, qui était alors le directeur artistique de la ligne masculine de Louis Vuitton. Pratique d'être le fils d'un couple superstar particulièrement influent dans le monde de la mode... "Kim est un de nos bons amis avec David et il n'y a rien de plus incroyable que de voir ses collections, Victoria Beckham avait-elle expliqué en 2019 sur un de ses blogs. Il est une figure inspirante dont la créativité est sans limite et son appréciation pour l'art prend vie dans tout ce qu'il touche." Tout ce qu'il touche se transforme au passage en or...

Cette demi-polémique autour de son sweat ne semble pas perturber le moins du monde le jeune Cruz. Sur Instagram toujours, l'adolescent a partagé des extraits d'un atelier peinture partagé en famille, avec papa David, Romeo et Harper. Tout en évacuant certainement le stress (non existant) lié à sa vente aux enchères, le Britannique a peint un ours en peluche haut en couleur sur une large toile. Une "oeuvre d'art" dont il espère peut-être tirer quelques milliers de dollars ?