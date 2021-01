Justin Timberlake fête ses 40 ans : retour sur son évolution look en photos

Depuis, Justin Timberlake semble avoir définitivement adopté la coupe courte associée à la barbe. Un choix payant puisque l'artiste a été élu deux fois Homme le plus stylé par le magazine GQ en 2009 et 2013, Homme le plus sexy de l'année 2010 par le magazine américain People et même Homme le plus élégant du monde par la chaîne américaine Fashion One en 2014. Qui dit mieux ?

Justin Timberlake est actuellement à l'affiche du film Palmer sur la plateforme Apple TV+.