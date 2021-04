David et Victoria Beckham : Nouveau tatouage surprenant pour leur fils Romeo

Récemment, son grand frère Brooklyn s'en est fait un en hommage à sa fiancée. Il s'est fait graver les yeux de Nicola Ann Peltz sur le cou, les coordonnées GPS d'une adresse à Londres (220-222 Great Portland St, dans le quartier de Fitzrovia), ainsi qu'une lettre écrite par la jolie blonde.

"Mon garçon éternel. Lis ça à chaque fois que tu te sentiras anxieux. Je veux que tu saches à quel point tu es profondément aimé. Tu as le coeur le plus doux que je n'ai jamais rencontré et j'espère ne jamais passer un jour sans ton amour. Je te trouve incroyable. Sache que nous pouvons tout surpasser si tu respires lentement et si tu as confiance. Je t'aime plus que tout. Avec amour pour toujours, ta future femme", peut-on désormais lire dans le dos de Brooklyn Beckham.