Finale de l'Euro 2020 : Harry Kane dévasté, les larmes de sa femme Kate après la défaite

C'est l'une des plus cruelles désillusions que l'on puisse imaginer dans le sport. Alors qu'elle jouait la finale à domicile, dans un stade de Wembley plein comme un oeuf et avec des supporters qui attendaient un trophée depuis plus de 55 ans, l'Angleterre a perdu contre l'Italie. Après une séance de tir aux buts qui a vu trois des plus jeunes joueurs anglais rater leur chance, les italiens ont été sacrés champion d'Europe face à une foule abattue.

Une défaite terrible pour tout un pays qui a plutôt l'habitude de décevoir dans les grands rendez-vous, mais qui peut cette année compter sur une armada offensive impressionnante. À la pointe de son attaque, Harry Kane, le joueur de 27 ans, mène les Three Lions depuis le début de la compétition et peut compter sur le soutien de sa femme, Kate, très émouvante avant la finale avec un très beau message sur Instagram. Malheureusement pour le couple, l'issue du match n'a pas été celle espérée et l'excitation de l'évènement a vite laissé place à la déception.

La femme du capitaine de l'Angleterre a été vu en tribunes dans les bras de celui avec qui elle est mariée depuis juin 2019 et avec qui elle a trois enfants. Visiblement très émue, la jeune femme n'arrive pas à contenir ses larmes et son mari tente de la consoler tant bien que mal malgré la désillusion. Des images émouvantes de celle qui porte un maillot de l'Angleterre floqué du nom de son mari et qui espérait forcément une autre issue.