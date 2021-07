Finale de l'Euro 2020 - Harry Kane : Sa femme Kate émouvante avant le grand soir

C'est le jour J pour l'équipe d'Angleterre et ses millions de fans, famille royale incluse ! Ce dimanche 11 juillet, les Trois Lions (surnom de la sélection) affrontent l'Italie en finale de l'Euro 2020. Avant ce grand rendez-vous, le capitaine Harry Kane a reçu une émouvante lettre de son épouse, Kate Kane.

Kate Kane compte près de 200 000 abonnés sur Instagram. 200 000 internautes qui suivent ses aventures près de l'équipe d'Angleterre à l'Euro 2020. L'épouse du footballeur Harry Kane a assisté à toutes les rencontres et sera naturellement présente à Wembley dimanche soir, pour la finale du tournoi. Avant le coup d'envoi du match, la jeune femme a posté une lettre qu'elle a écrite à l'attention de son mari. Dans l'en-tête, elle se présente comme "Kate Kane, la femme de Harry".

Tu es un mari et un père extraordinaire (...) Nous t'aimons énormément, capitaine.

"H, tu sais que je ne suis pas du style à pleurer facilement mais je me suis surprise en larmes quand j'ai commencé à écrire à quel point tu nous rends tous fiers et ce que tu fais pour le pays, écrit Kate. Je me moquais de toi quand on a commencé à sortir ensemble, quand tu tirais des penalties avec mon frère Tom et le chien, Seamus, et tu disais qu'un jour, tu serais le capitaine de l'équipe d'Angleterre. C'est tout toi, tu te fixes un objectif et tu l'atteins. Tu as toujours dit que tu jouerais l'Euro et que tu irais en finale."

Elle ajoute : "Tu es un mari et un père extraordinaire, et les enfants ont hâte que tu rentres à la maison. Imagine-toi en train de leur raconter cet été, un jour quand ils seront plus grands. Nous t'aimons énormément, capitaine. Ramène le à la maison pour le pays, tu mérites de soulever ce trophée avec cette incroyable équipe d'Angleterre."