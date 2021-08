Victoria Beckham maman "fière" : son fils Romeo, mannequin au style androgyne

Le frère de Brooklyn, Cruz et Harper (âgés de 22, 16 et 10 ans) est déjà un top model avec un très beau palmarès dans le mannequinat Haute-Couture. À tout juste 12 ans, il avait commencé sa carrière avec Christopher Bailey en posant aux côtés des tops Cara Delevingne, Charlotte Wiggins et Edie Campbell pour la campagne printemps-été 2013 de Burberry. En février 2021, le compagnon de Mia Regan - qui a loué un mobile home avec elle cet été dans le comté de Cornwall - a fait la prestigieuse couverture de L'Uomo Vogue, photographié par Mert Alas et Marcus Piggott.

Repéré par les plus grands, Karl Lagerfeld avait lui-même confié à propos de Romeo à Grazia Daily trouver beaucoup de potentiel au jeune mannequin. Convaincu qu'un grand avenir dans la mode s'offrirait bientôt à lui, il avait indiqué le trouver : "génial, mignon et poli". Des mots qui veulent dire beaucoup dans la bouche du créateur décédé le 19 février 2019 à Paris.