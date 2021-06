David et Victoria Beckham : Leur fils Romeo, amoureux, en camping avec sa chérie

Romeo et Mia sont en couple depuis le mois de mai 2019. Ils publient régulièrement des photos d'eux sur les réseaux sociaux et y échangent de petits mots d'amour. Pour les 2 ans de leur relation, Mia écrivait : "2 ans d'amour et rien d'autre ! Heureuse de t'avoir à mon côté, boule puante".

Toujours sur Instagram, Romeo Beckham a suscité de nombreuses réactions, positives et négatives, en dévoilant ses premiers tatouages et sa nouvelle coupe de cheveux. Le jeune homme est désormais blond platine, comme son ancien footballeur de papa l'a été par le passé. David Beckham l'avait justement taquiné à ce sujet, en commentant sur une photo de son fils : "Joli coupe Romeo, je me demande d'où t'est venue cette idée".

Déjà comblée de voir son garçon en couverture du prestigieux magazine de mode L'Uomo Vogue (le Vogue Hommes italien), Victoria Beckham continue de le couvrir de compliments. "Wow !!!! J'adore !!!!", a écrit la créatrice de mode concernant le nouveau look de Romeo.