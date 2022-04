Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : Eva Longoria et Serena Williams arrivées, en tenues de soirée

La pression monte pour Brooklyn Beckham et pour sa fiancée Nicola Peltz. Dans quelques heures, le Britannique de 23 ans et l'Américaine de 27 ans vont s'unir au cours d'une grande cérémonie préparée depuis des mois et qui prend enfin forme avec une sécurité renforcée.

C'est en Floride, du côté de Palm Beach que les jeunes amoureux vont se dire oui. Le fils aîné de Victoria et David Beckham et l'actrice (vue dans Le Dernier Maître de l'air, Transformers : L'Âge de l'extinction, Bates Motel...) n'ont pas choisi ce lieu au hasard puisque c'est là que les parents de Nicola Peltz, bien plus riches que les Beckham, possèdent une incroyable propriété. L'immense maison de 5 000m², estimée à 76 millions de dollars, possède une plage privée sur laquelle ont été installées d'immenses tentes blanches, protégées par des gardes postés devant toutes les entrées pour éviter les intrus. Et qui dit mariage grand luxe dit bien évidemment listes d'invités à la hauteur.

Précédemment, il avait été rapporté que l'actrice Eva Longoria, le chef Gordon Ramsay, les Spice Girls (Emma Bunton, Melanie C, Melanie B et Geri Halliwell toutes invitées par Victoria Beckham), ou encore Gigi Hadid, Sofia et Nicole Richie, le chanteur Marc Anthony seraient présents. C'était sans compter sur la venue de Serena Williams qui a été vue au dîner organisé hier à la veille du mariage. La championne de tennis avait opté à cette occasion pour une robe très courte et très moulante tandis qu'Eva Longoria portait une longue robe claire (voir le diaporama). Les deux amies, proches de Victoria Beckham, ont été photographiées en train de rire, prêtes à passer un week-end de folie.

Côté musique, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont fait appel aux services de Snoop Dog. Le rappeur s'est confié sur cette invitation qui l'a touchée auprès du média anglais The Mirror : "David [Beckham, le père du marié, NDLR] c'est mon pote depuis plus de dix ans maintenant et je suis proche de sa famille. Le mariage de Brooklyn va être un grand évènement et mon cadeau pour lui et sa future épouse sera de venir faire une performance le grand jour. Rien ne va mieux démarrer la fête après la danse des mariés qu'un set de Snoop... Le dancefloor va être en feu."

Un invité de prestige manquera malheureusement à l'appel. Elton John, le parrain de Brooklyn ne pouvait pas être présent en ce si beau jour. Il sera en concert dans le cadre de sa grande tournée d'adieux Farewell Yellow Brick Road Tour.