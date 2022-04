Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : 1res photos officielles des mariés, robe immense et facture salée !

Il aurait fallu être une petite souris pour assister aux noces. Le samedi 9 avril 2022, Brooklyn a épousé sa douce, Nicola Peltz. La cérémonie a eu lieu dans le très grand et très luxueux domaine du père de la mariée, le milliardaire Nelson Peltz, situé à Palm Beach en Floride, en Amérique. Ce qui n'a pas empêché Victoria ni David ni tout le reste de la tribu britannique, de prendre l'avion pour assister à cette superbe journée. Et heureusement, les photographes du magazine Vogue, qui a couvert l'évènement en exclusivité, ont fait du joli travail.

Nul besoin d'attendre la sortie du magazine. Dans la vraie vie, une poignée de VIP a pu assister au mariage, dont Mel C, Eva Longoria, Serena Williams et le chef Gordon Ramsay. Pour nous, pauvres mortels, Victoria Beckham a partagé une photographie du couple sur les réseaux sociaux, signée Vogue of course, sur laquelle on aperçoit notamment la sublime robe de Nicola Peltz et l'élégant costume de Brooklyn. Ouf ! "Félicitations à Monsieur et Madame Beckham, écrit l'ancienne membre des Spice Girls. Bienvenue dans la famille." Pour être sûre de faire le bon choix, stylistiquement parlant, Nicola Peltz avait fait appel à la styliste Leslie Fremar. Elles avaient sélectionné, ensemble, une robe griffée Valentino créée par Pierpaolo Piccioli.