Mariage de Brooklyn Beckham : la famille de Nicola Peltz est bien plus riche et puissante que les Beckham !

Lorsqu'on se marie avec Brooklyn Beckham, on peut être un peu anxieux, sachant que ses parents, l'ex-footballeur David Beckham et l'ex-Spice Girl Victoria font partie des personnalités les plus riches et les plus influentes du Royaume-Uni. Sauf, peut-être, lorsqu'on s'appelle Nicola Peltz, et que l'on vient d'une famille... trois fois plus riche que le couple de superstars.

En effet, avec leur fortune de 380 millions de livres, Posh et son mari font bien pâle figure face au compte en banque du futur beau-père de leur fils Brooklyn, le financier Nelson Peltz, rempli d'1,3 milliard de livres. Et celui-ci a décidé de faire les choses en grand pour le mariage de sa fille Nicola. La cérémonie juive se déroulera en effet dans l'immense maison familiale de Palm Beach, qui donne sur une plage privée.

La future mariée, dédaignant les services de sa belle-mère, très calée en mode, s'est offert les services de Leslie Fermar, une styliste très connue d'Hollywood. Sa robe de mariée, achetée dans les plus belles boutiques de Rome, sera signée Pierpaolo Piccioli et est décrite par ses amis comme la rencontre entre "la société de Miami et la célébrité britannique". Et ce n'est pas tout : le couple a signé un contrat de mariage, pour que la jeune femme préserve sa fortune en cas de divorce.