David et Victoria Beckham célèbrent leur fils Cruz (17 ans), musicien et chanteur bluffant

Le sport, la mode, la famille, les souvenirs du passé... David et Victoria Beckham partagent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils ont tous les deux adressé d'adorables messages à leur fils Cruz. Le jeune homme fête son anniversaire.

Ce dimanche 20 février 2022, Cruz Beckham célèbre ses 17 ans ! Ses parents David et Victoria Beckham lui ont souhaité un joyeux anniversaire sur Instagram. L'ancien footballeur a posté une vidéo du jeune homme en train de jouer à la guitare et de chanter sur un morceau de Justin Bieber, Love Yourself. La séquence avait sans aucun doute été filmé il y a quelques années en arrière au vu de la voix encore cristalline de Cruz. "Joyeux anniversaire grand garçon ! Nous t'aimons et aimons ton impertinence (...) continue d'être toi (...) Je t'aime, Cruzie", écrit David Beckham en légende de sa publication. Son ancien partenaire au Real Madrid Roberto Carlos, l'ex-footballeur Robbie Keane et le jeune retraité de la NFL Tom Brady l'ont commentée, se joignant à lui pour adresser leurs meilleurs voeux à Cruz.

"Joyeux anniversaire !! Nous t'aimons énormément !!!! Je t'embrasse fort !!", a ajouté une Victoria Beckham plus classique. Actuellement en pleins préparatifs pour son prochain défilé à la Fashion Week de Londres, la créatrice de mode et ex-Spice Girl a fait une pause et eu une pensée pour son benjamin. Loin des yeux, près du coeur !