Les Spice Girls prochainement réunies... à un mariage qui s'annonce grandiose !

Les Spice Girls seront belles et bien réunies en 2022... pour le mariage de Brooklyn Beckham! En effet, les cartons d'invitations ont été envoyés et The Sun nous apprend que Emma Bunton, Mel C, Mel B et Geri Halliwell ont toutes été invitées à célébrer le mariage du fils de leur amie Victoria Beckham, Brooklyn, 22 ans avec Nicola Peltz, 27 ans.

Une source proche a annoncé que les ex membres du groupe avaient très bien pris la nouvelle et qu'elles seraient très enthousiastes à l'idée de participer à cette événement. "C'est la première fois qu'elles vont s'afficher ensemble depuis un long moment. Elles ont la chance de pouvoir rattraper le temps perdu." Les Spice Girls pourraient même être habillées par leur amie, célèbre styliste : "Alors que Nicola a opté pour une robe Valentino, elles pourront choisir leur robe Victoria Beckham si elles le souhaitent". Se reformeront-elles le temps d'une chanson spécialement pour l'évènement du 9 avril ? Rien n'est moins sûr.

Concernant les informations aujourd'hui connues sur le mariage, nous savons que la mariée portera finalement deux robes Valentino pour sa journée, alors qu'il fut un temps évoqué que Posh lui en procure une de sa propre marque. Il a été révélé également que Vogue avait acheté les droits exclusifs du mariage alors qu'en 1999, c'était OK ! Magazine qui avait obtenu les droits du mariage des Beckham. Enfin, The Sun a affirmé que Romeo et Cruz, les jeunes frères de Brooklyn seront ses témoins. La cérémonie se déroulera dans l'immense domaine de Floride du père (milliardaire) de Nicola Peltz. Gigi Hadid, Nicole Richie ou encore Gordon Ramsay feront partie de la prestigieuse liste de participants. Une source proche de l'organisation a confié : "Nicola et Brooklyn veulent naturellement que tout soit parfait (...) et même si l'argent n'est évidemment pas un problème pour eux, ils tiennent à ce que cette journée de mariage soit une célébration de l'amour, pas de la richesse."