Emma Bunton : Pourquoi n'a-t-elle pas invité les Spice Girls à son mariage ?

Le 14 juillet 2021, Emma Bunton avait annoncé son mariage avec son amour de jeunesse Jade Jones. Sur Instagram, les fans de la chanteuse découvraient sa superbe robe de mariée, son diadème de fleurs bohème ainsi que son superbe bouquet. "Monsieur et Madame Jones" écrivait l'artiste de 45 ans en légende. Rapidement, les fans des Spice Girls s'étaient interrogés quant à savoir si les autres membres du groupe étaient présentes lors de cette union... La réponse est non ! "Aucun ami ou membre de la famille n'a été invité, et c'était un secret pour tout le monde. Il n'y avait que leurs mamans, leurs deux enfants et deux amis proches comme témoins légaux, avec Beau comme témoin" a ainsi déclaré une source à MailOnline.