Melanie C (Spice Girls) : Mais où est passée sa célèbre dent en or ?

Difficile de ne pas penser aux Spice Girls quand on voit son sourire malicieux apparaître à l'écran. Et pourtant, ce serait sous-estimer sa carrière solo. Mel C, Melanie C – ou carrément Melanie Chisholm – a sorti sept albums sans ses copines (Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown et Emma Bunton) et s'apprête à dévoiler un huitième opus exclusif à la rentrée 2020. Blame It on Me et Who I Am, les deux premiers extraits qu'elle a partagés pendant le confinement, semblent refléter une facette plus intime de la chanteuse de 46 ans que l'on a connue si jeune, que l'on a vue passer par tous les styles. Dans l'un des deux clips, on la voit carrément visiter une sorte de musée qui expose tous les looks qu'elle a arborés ces précédentes années.

Je suis en paix avec ces toutes époques

"Cette vidéo était une étape très importante, a-t-elle expliqué à Purepeople, en pleine promotion de ses nouveaux titres. On me voit avec ma queue de cheval et mes chaussures compensées, puis il y a une statue de moi avec les cheveux courts et blonds, l'époque de mon premier album. C'était vraiment bizarre à voir. Je n'ai pas beaucoup aimé revivre tout ça, à vrai dire, c'était tellement étrange ! Mais c'était intéressant parce qu'une fois qu'on a eu fini, que j'ai pu regarder les images, j'ai senti que j'étais en paix avec ces toutes époques. J'ai revisité des choses un peu difficiles. C'était un voyage d'autoacceptation, qui n'est pas terminé d'ailleurs."