Gisele Bundchen : A 44 ans, son mari Tom Brady prend une grande décision...

A 44 ans, c'est décidé, Tom Brady raccroche les crampons ! Le joueur de football américain, véritable légende vivante du sport et considéré par beaucoup comme le meilleur de tous les temps, va bientôt annoncer sa retraite.

Son agent, interrogé, n'a pas voulu officialiser la nouvelle, se contentant de déclarer qu'il "sera la seule personne à exprimer ses projets avec une totale exactitude. Il connaît les réalités du monde du football américain et le timing que ça implique mieux que quiconque, donc ce sera bientôt".

En attendant une réaction de la part du quarterback lui-même, les hommages ont commencé à pleuvoir : son coéquipier chez les Tampa Bays, Mike Evans, a commenté "Merci pour tout grand frère, c'était un honneur", alors que des milliers d'internautes l'ont qualifié des initiales "GOAT", un acronyme désignant le meilleur joueur de tous les temps (Greatest Of All Time).

Il faut dire que sa carrière est tout de même exceptionnelle : sélectionné assez tard dans une franchise de NFL, il a remporté six Super Bowls avec son équipe historique des Patriots de Boston. Alors qu'il est annoncé sur le déclin l'an dernier, il part s'installer en Floride et signe dans une petite équipe qui n'a jamais vraiment eu de résultats.

Le changement est immédiat et, à 43 ans, Tom Brady les mène vers la victoire pour remporter son 7ème titre, un record absolu qui le place parmi les meilleurs sportifs américains de l'histoire. En 2007, 2010 et 2017, il réalise des saisons quasiment parfaites et est à chaque fois déclaré "MVP", meilleur joueur de l'année.

Une fois son annonce officialisée, Tom Brady aura plus de temps à consacrer à sa famille : en couple depuis 2006 avec le mannequin Gisele Bündchen, il se marie avec elle en 2009 et accueille la même année leur premier enfant, Benjamin, aujourd'hui âgé de 12 ans. Leur fille, Vivian, est née, quant à elle, en décembre 2012.

Tom Brady était déjà père d'un petit garçon, John, né en 2007 d'une liaison avec l'actrice américaine Bridget Monayhan, de qui il était déjà séparé au moment de la naissance.