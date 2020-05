Gisele Bündchen : Le top model devient coiffeuse pour sa fille Vivian

Coronavirus et confinement obligent, Gisele Bündchen a cessé ses activités et vit son isolement en famille. Le top model s'est improvisé coiffeuse pour sa fille Vivian, une "cliente satisfaite" par la prestation de sa maman.

Confinée chez elle, Gisele Bündchen communique avec le monde extérieur grâce aux réseaux sociaux. Ce dimanche 24 mai 2020, elle a publié une vidéo de sa fille Vivian (7 ans) et elle, profitant d'un coucher de soleil dans leur nouvelle maison de Floride. Gisele coupait les cheveux de Vivian, palliant ainsi la fermeture des salons de coiffure imposée par les autorités à cause de la crise sanitaire. Les actrices Uma Thurman et Jessica Alba ont également relevé le défi en coiffant leurs filles respectives, Maya et Honor.

"Est-ce que quelqu'un a besoin d'une coupe de cheveux ?", écrit, en portugais, la maman mannequin de 39 ans dans sa vidéo. Vivian pratique la langue maternelle de sa mère couramment, une particularité qui a surpris les près de 16 millions de followers de Gisele Bündchen.