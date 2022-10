Divorce pour Gisele Bündchen et Tom Brady ? Cette décision qui ne fait aucun doute

La fin semble proche pour le couple formé par Gisele Bündchen et Tom Brady. D'après Page Six, le couple, qui est marié depuis 13 ans, aurait engagé des avocats spécialisés en divorce, alors qu'ils vivraient déjà séparément depuis quelques mois à la suite d'un accrochage. "Je n'ai jamais vraiment pensé que cette dispute serait la fin, mais il semble que ce soit le cas", aurait déclaré une source citée par le magazine.

Plusieurs rumeurs ont déjà circulé concernant l'origine exacte de leur mésentente. Parmi celles-ci : la décision du quaterback de ne pas mettre un terme de sa carrière, lui qui avait pourtant choisi en début d'année de tirer sa révérence après 7 titres et 3 finales nationales. Une information démentie depuis.

Pas de "retour en arrière"

Qu'importe, la décision de divorcer semble être prise et "il semble qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible", a également précisé la source à Page Six. Le couple aurait notamment décidé de diviser leurs actifs, alors que leur fortune immobilière est évaluée à 26 millions de dollars. Pour rappel, en 2011, ils étaient arrivés sur la première marche du podium des couples les mieux payés selon le classement Forbes, avec des revenus estimés à 75 millions d'euros en un an.

Ils auraient notamment demandé le divorce en Floride, car c'est là qu'ils seraient principalement basés avec leurs enfants Benjamin Rein (né en 2009) et Vivian Lake (née en 2012). À noter que le couple aurait également demandé la garde partagée du fils aîné de Tom Brady, Jack, né de sa relation avec l'actrice Bridget Moynahan, qui incarne Natasha dans la célèbre série Sex and the city.

C'est donc possiblement une page qui se tourne entre ces deux stars qui formaient assurément l'un des couples les plus glamour. Mais malgré ce clap de fin, ils seraient "très impliqués", d'après leurs proches, dans le bien-être de leurs enfants, et seraient donc prêts à établir une garde partagée s'ils venaient à officialiser leur séparation.