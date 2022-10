"C'est douloureux et difficile" : Gisele Bündchen et Tom Brady officialisent leur divorce

C'est une histoire d'amour qui a fait rêver l'Amérique et le monde pendant de longues années, mais il semblerait bien qu'il faille désormais parler de l'histoire entre Gisele Bündchen et Tom Brady au passé. Pourtant, tout avait si bien commencé entre la star du football américain et le top model mondialement connu. Après une rencontre en 2006, les deux stars se mettent en couple et trois ans plus tard, ils décident de se marier. Ensemble, ils vont avoir deux enfants, Benjamin (12 ans) et Vivian (9 ans) et tout semble aller pour le mieux, mais début octobre, coup de tonnerre !

D'après les informations de Page Six, Gisele Bündchen et Tom Brady seraient sur le point de divorcer et les deux stars auraient déjà engagé des avocats. En cause, une grosse dispute entre eux suivie de plusieurs mois de séparation. "Je n'ai jamais vraiment pensé que cette dispute serait la fin, mais il semble que ce soit le cas", a indiqué une source proche du couple. Après les rumeurs, TMZ était en mesure d'annoncer que leur divorce allait avoir lieu aujourd'hui.

Une rencontre aujourd'hui en Floride pour conclure l'accord

Le média américain avançait que les parents de deux enfants venaient tout juste de trouver un accord pour mettre un terme à leur mariage et les documents devaient être signés aujourd'hui même. Selon nos confrères, les avocats des deux parties ont travaillé avec un médiateur afin de trancher dans la répartition des biens ainsi que pour la garde de Benjamin et Vivian et visiblement, ils sont arrivés à trouver un accord convenant à Gisele et Tom. Concernant les détails, TMZ précisait que les documents du divorce seraient courts et que les termes de l'accord trouvé entre les deux stars resteraient confidentiels et l'affaire devait avoir lieu en Floride, là où joue actuellement le quarterback de 45 ans.

Un divorce vraiment amical ?

Tom Brady a fini par officialiser la nouvelle de son divorce quelques heures plus tard en publiant un message dans sa story sur Instagram. "Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après treize ans de mariage. Nous sommes arrivés à cette décision amicalement et avec de la reconnaissance pour le temps que nous avons passé ensemble, écrit le sportif. Nous sommes bénis avec de magnifiques et merveilleux enfants et continuerons d'être le centre de leur monde chaque jour. Nous continuerons de travailler ensemble en tant que parents pour être toujours certains qu'ils reçoivent l'amour et l'attention qu'ils méritent." "Faire cela est, bien évidemment, douloureux et difficile, comme c'est le cas pour d'autres personnes qui traversent la même chose à travers le monde", poursuit Tom Brady qui conclut en demandant au respect de sa vie privée et de celle de sa famille. Gisele Bündchen a également publié un message assez similaire dans sa story Instagram...