Diaporama : "C'est douloureux et difficile" : Gisele Bündchen et Tom Brady officialisent leur divorce

1 / 15 Gisele Bündchen et Tom Brady séparés : leur divorce imminent, un accord enfin trouvé !

2 / 15 Gisele Bundchen et son mari Tom Brady à la soirée UCLA en l'honneur de B. Streisand et G. Bundchen à Los Angeles. © Purepeople BestImage

3 / 15 Gisele Bündchen officialise son divorce avec Tom Brady sur Instagram le 28 octobre 2022. © Purepeople Instagram, gisele

4 / 15 Tom Brady officialise son divorce avec Gisele Bündchen sur Instagram le 28 octobre 2022. © Purepeople Instagram, tombrady

5 / 15 Gisele Bündchen et son mari Tom Brady. Février 2020. © Purepeople Instagram, Gisele Bündchen

6 / 15 Gisele Bundchen et son mari Tom Brady - Les célébrités arrivent à l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination à New York, le 7 mai 2018. © Purepeople BestImage

7 / 15 Gisele Bundchen et son mari Tom Brady se baladent en amoureux avec leur chien sur une plage pendant leurs vacances en famille au Costa Rica, le 29 juin 2021.



© Purepeople BestImage

8 / 15 Gisele Bündchen et ses enfants Benjamin (à droite) et Vivian Lake (à gauche). Juin 2019. © Purepeople Instagram, Gisele

9 / 15 Tom Brady et sa femme Gisele Bündchen - Photocall du MET 2017 Costume Institute Gala sur le thème de "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art Of The In-Between" à New York. Le 1er mai 2017 © Christopher Smith / Zuma Press / Bestimage © Purepeople BestImage, Christopher Smith

10 / 15 Gisele Bündchen et Tom Brady. Janvier 2018. © Purepeople Instagram, Gisele Bündchen

11 / 15 Gisele Bündchen et Tom Brady. Février 2018. © Purepeople Instagram

12 / 15 Gisele Bundchen est venue soutenir son mari Tom Brady au Superbowl à Tampa le 7 février 2021. © Dirk Shadd/Tampa Bay Times via ZUMA Wire / Bestimage



© Purepeople BestImage, Dirk Shadd/Tampa Bay Times

13 / 15 Gisele Bündchen et Tom Brady. Février 2018. © Purepeople Instagram

14 / 15 Gisele Bündchen et son mari Tom Brady Met Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) 2018 célébrant l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, au Metropolitan Museum of Art à New York, le 7 mai 2018. © Charles Guerin / BestimageUSA © Purepeople BestImage, Charles Guerin