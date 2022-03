Victoria Beckham : Cette somme incroyable gagnée grâce à la musique... alors qu'elle ne chante pas !

Ce n'est un secret pour personne, Victoria Beckham fait tout ce qu'elle peut depuis des années pour se détacher de l'image des Spice Girls, le girlsband britannique qui a fait sa réputation. L'ancienne popstar, devenue créatrice de mode, refuse de remonter sur scène ou de participer aux tournées de reformation, malgré les appels du pied de ses anciennes partenaires, avec qui elle est néanmoins restée copine.

La femme de David Beckham continue cependant de toucher de l'argent de leurs chansons. Et entre leurs différentes prestations exceptionnelles et le retour à la mode des années 90, le groupe est revenu dans les bonnes grâces du public, qui les attend avec impatience aux cérémonies du jubilé de lareine Elizabeth II, où elles pourraient chanter...

Résultat : leur compte en banque a bien gonflé, surtout celui de Victoria Beckham, qui a touché 430 000 livres en un an, alors qu'elle n'a participé à rien ! Une belle opération financière qui profite à Posh, alors qu'elle ne devrait pas faire son retour tout de suite dans le groupe. La mère de Romeo, Cruz, Brooklyn et Harper avait cependant retrouvé ses anciennes copines l'été dernier, pour une occasion très spéciale.

En effet, à l'occasion du mois des fiertés LGBT+, elle avait créé un t-shirt spécial avec sa marque de vêtements, sur lequel on pouvait lire "Proud and wanna be your lover" (Fier d'être ton amoureux), qui rappelle leur chanson la plus connue. Geri Halliwell, Mel B, Mel C et Emma Bunton étaient alors venues jouer les mannequins pour cette collection engagée.

La musique oui, la mode, beaucoup moins...

Une marque de vêtements qui, en revanche, ne se porte pas au mieux. En effet, si Victoria Beckham a gagné beaucoup d'argent avec la musique, ironiquement, ses autres activités ne se portent pas au mieux. En effet, toujours selon le Sun, la société de l'ancienne Spice Girl n'a pas réalisé de bénéfices depuis son ouverture en 2016 et aurait même perdu près de 50 millions de livres !

Un gouffre financier donc, que l'ex-chanteuse ne devrait pas tarder à régler, sachant que la fortune de son couple est estimée à près de 400 millions de dollars. Son mari David, ancien footballeur continue d'ailleurs à gagner environ 40 000 dollars par jour, uniquement sur les produits dérivés à son nom ou avec son image !