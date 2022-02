Spice Girls : Geri Halliwell contre leur retour ? Les propos étranges de Mel C

Chantera ou chantera pas ? Cette question concernant les Spice Girls, tout le monde se la pose depuis que l'on a appris qu'elles étaient conviées sur la scène du grand concert organisé en marge du jubilé de platine d'Elizabeth II en juin prochain : "Les patrons de la BBC sont déterminés à organiser un spectacle inoubliable et quel groupe est plus emblématique que les Spice Girls ? L'invitation a été faite et c'est maintenant entre les mains des filles" confiait une source à The Sun il y a quelques jours. En 2019, toutes avaient répondu présent pour assurer une tournée exceptionnelle, à l'exception de Victoria Beckham, alias Posh Spice, dont la marque de vêtements était à l'époque sa principale priorité. Mais cette fois-ci, la femme de David Beckham serait partante. Dommage puisque d'après Mel C, la sportive de la troupe britannique, c'est Geri Halliwell qui, cette fois-ci, freine des quatre fers sur une nouvelle réunion.

Sur scène samedi 19 février, Mel C a évoqué le possible retour des Spice Girls pour l'anniversaire de règne de la reine Elizabeth II. Et autant dire que le "Vous allez devoir demander à Geri" qu'elle a lancé au public, rapporté par The Sun, suffit à lui-même pour déceler un léger malaise. La femme de Christian Horner a-t-elle d'autres projets en tête pour cette date ou n'a-t-elle tout bonnement pas envie de retrouver ses consoeurs sur scène ? Elle n'a dans tous les cas pas encore réagi aux propos de Mel C...

Le 4 juin prochain sera à marquer d'une pierre blanche au Royaume-Uni. Un concert exceptionnel sera organisé pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Du jamais vu dans la monarchie britannique. Voir les Spice Girls se produire sur scène serait donc le rêve de tous, mais pour l'heure, un détail a bien plus d'importance. Ce dimanche 20 février, Buckingham Palace a confirmé que la souveraine, cas contact de son fils Charles, positif à la Covid-19, avait contracté le virus à son tour. Fort heureusement, elle ne souffrirait que "de légers symptômes", ne l'empêchant pas d'assurer de chez elle les fonctions royales. Mais à 95 ans, une aggravation pourrait être fatale. Un God save the queen - hymne officiel britannique - chanté par Mel C, Mel B, Emma Bunton, Victoria Beckham et Geri Halliwell, ne serait donc pas de refus...