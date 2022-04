Mariage de Brooklyn Beckham et Nicola Peltz : Romeo Beckham et sa compagne Mia Regan lookés et colorés

Ultra-lookés, Mia Regan et son compagnon Romeo Beckham ont osé des tenues très flashy sur un cliché partagé en story Instagram le 9 avril 2022. Sur cette photographie (voir le diaporama), on découvre la jeune femme de 19 ans dans une robe jaune transparente accompagnée d'une ceinture métallique et de bottes en daim beiges de cow-boy. De son côté, Romeo Beckham porte un costume rose fluo avec des baskets blanches.

Des vêtements très tape-à-l'oeil qui ont très certainement dû être portés portés par le couple pour le dîner de répétition des noces de Brooklyn Beckham et de Nicola Peltz célébré hier soir en Floride. Pourtant, Brooklyn et Nicola ont expressément demandé à leurs invités de ne pas se servir de leurs téléphones (et surtout de leurs appareils photos) pendant leur mariage. En effet, ils souhaitent dévoiler les clichés et les détails du mariage en exclusivité dans un article exclusif de Vogue. D'ailleurs, le magazine a envoyé des photographes et des vidéastes sur les lieux du mariage pour documenter chaque moment de cette union.

Une source a également déclaré au Dailymail : "C'est un bel événement, pas trop grand, ce sera black tie. La sécurité est renforcée et les centaines d'invités ont été priés de ne pas partager les photos des mariés car ils ont un accord exclusif avec Vogue, qui publiera les photos sur son site Internet. Beaucoup d'invités viennent avec leur propre coiffeur et maquilleur".

Sur Instagram, Victoria Beckham a également partagé des clichés d'un diner en famille qui a eu lieu avant la folle journée de mariage entre Brooklyn Beckham et Nicola Peltz.