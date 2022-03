Victoria Beckham tient la chandelle pour son fils Romeo et sa petite amie à Paris

Après New York, Londres et Milan, c'est sur Paris que les yeux de la planète Mode se braquent ! Les Beckham ont aussi posé leurs valises dans la capitale et retrouvent la ferveur de la Fashion Week. David absent, Victoria joue les chaperonnes pour son fils Romeo et sa petite amie.

La Fashion Week de Paris a commencé lundi 28 février et s'est poursuivie ce mardi 1er mars. La deuxième journée de cette folle semaine s'est conclue sur le défilé Saint Laurent. La maison parisienne et son directeur artistique Anthony Vaccarello ont dévoilé leur collection prêt-à-porter pour les saisons automne-hiver 2022-2023 au pied de la Tour Eiffel. Victoria Beckham, son fils Romeo et la petite amie du jeune homme, Mia Regan, ont eu la chance de la découvrir.

Voisins de premier rang, les Beckham et Mia Regan sont passés par le photocall avant de rejoindre leurs places. Victoria en a profité pour mettre en avant sa tenue, composée d'un pull violet, d'un pantalon skinny et de souliers rouges. Romeo et Mia, eux, avaient opté pour des looks bien plus casual.