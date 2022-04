Romeo Beckham et sa compagne : moment détente sur un yacht grand luxe avant le mariage de Brooklyn

Alors que la grande cérémonie de mariage de l'aîné des enfants Beckham, Brooklyn, se rapproche à grand pas, une bonne partie de la famille a décidé de passer du bon temps sur un super yatch du côté de Miami et la Floride. L'ancien footballeur David Beckham, était accompagné de ses amis ainsi que de son fils Romeo et sa compagne Mia Regan.

David Beckham, tatouages apparents, trônait en maître sur son magnifique yatch entouré de ses proches. L'occasion de voir son deuxième fils (qui a les mêmes tatouages que lui) avec le mannequin Mia Regan. Avec sa chevelure blonde et ses boucles d'oreilles, le beau gosse de 19 ans portait un short Louis Vuitton. Le couple a été vu en plein câlin profitant des rayons de soleil pour un beau moment de complicité sur la terrasse du bateau. Le yatch - baptisé Seven (en référence au prénom de leur petite dernière Harper Seven) - est d'ailleurs la propriété de David et Victoria Beckham qui en ont fait l'acquisition pour la coquette somme de 5 millions de livres.

Romeo Beckham et Mia Regan ont officialisé leur relation en 2019 lors d'un dîner de famille dans un prestigieux établissement londonien, le Harry's Bar. Depuis ils sont tout bonnement inséparables, multipliant les escapades amoureuses, comme à Paris ou dans les Pouilles. La jeune femme a été complètement adoptée par sa belle-famille, allant même jusqu'à collaborer avec Victoria Beckham sur des projets modes !

Romeo Beckham endossera un rôle très important lors du mariage de son grand frère puisqu'il est l'un des témoins. Et si la petite famille s'est réunie c'est avant tout en l'honneur de l'aîné de la fratrie qui dira bientôt "oui" à sa fiancée Nicola Peltz. La soirée aura lieu samedi 9 avril dans l'immense domaine du père de la mariée. Un lieu qui comprend notamment une maison de 5 000m² et une plage privée. A l'image du lieu, l'évènement sera définitivement placé sous le signe de la démesure avec un gratin d'invités prestigieux. Notons, qu'Eva Longoria, Gordon Ramsay ou encore les inévitables Spice Girls seront de la partie.