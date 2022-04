Brooklyn Beckham : Qui sont ses (nombreuses et célèbres) ex-petites amies ?

Son mariage s'annonce comme l'un des plus grandioses de l'année : ce samedi, Brooklyn Beckham va épouser sa petite amie Nicola sur une plage privée de Floride. Fille d'un financier milliardaire, la jeune femme deviendra la belle-fille de David et Victoria Beckham, l'un des couples les plus influents et populaires de Grande-Bretagne.

Mais avant de trouver la femme de sa vie, à qui il dira oui ce week-end, Brooklyn Beckham a enchaîné les conquêtes ces dernières années ! Et sa plus célèbre ex-petite-amie, c'est bien Chloë Grace Moretz, l'actrice vue dans Kick-Ass et Hugo Cabret. Âgée de deux ans de plus que lui, elle le rencontre en 2014. Il a 15 ans, elle en a 17 et c'est le coup de foudre entre les deux ados.

Mais l'histoire ne sera pas si simple entre les deux : pendant les quatre ans qu'a duré leur romance, ils se sont séparés et retrouvés de très nombreuses fois. En 2017, alors qu'ils venaient de se remettre ensemble pour la énième fois, l'actrice disait à US Weekly : "Cela fait des années que nous alternons entre ensemble et séparés. Mais lorsqu'on se rerouve, c'est comme si le temps n'était pas passé entre nous, et nous sommes comme avant." Malheureusement pour eux, tout cela ne durera pas, puisque leur rupture définitive date de 2018.

Et ne croyez pas que durant les nombreuses séparations qu'ils ont connues, Brooklyn Beckham restait cloîtré chez lui à attendre que sa petite amie revienne ! Bien au contraire, il a connu d'autres histoires, plus courtes, avec des ex plus ou moins connues. Entre fin 2015 et début 2016, par exemple, il a vécu une courte love story avec la franco-tunisienne Sonia Ben Ammar, mannequin et chanteuse, avec qui il est toujours ami.

Quelques mois plus tard, il rencontre une autre fille de célébrité, Sofia Richie, qui a un an de plus que lui et qui est déjà l'ex de Justin Bieber. Cependant, leur histoire ne dure que quelques mois, avant qu'elle ne rencontre Scott Disick, avec qui elle a vécu trois ans d'amour. Pendant l'année 2017, ensuite et avant qu'il ne retrouve Chloë Grace Moretz une dernière fois, il a passé un peu de bon temps avec une actrice et camarade de classe, Afton McKeith ainsi qu'avec la chanteuse Madison Beer.

L'année suivante, alors qu'il vient de rompre définitivement avec l'actrice, il enchaîne les conquêtes : d'abord Lexi Wood, en avril, un mannequin de Playboy, avant de rencontrer Lexy Panterra en juin, âgée de dix ans de plus que lui. Les deux amoureux avaient été photographiés en plein baiser mais leur histoire n'a duré que quelques mois avant qu'il ne passe à Alex Lee Aillon pendant l'été.

Même s'ils avaient été vus ensemble plusieurs fois à l'époque, une source proche avait expliqué qu'ils n'étaient pas encore officiellement petits amis. Et cela c'était assez vite confirmé, puisque Brooklyn Beckham avait trouvé quelqu'un d'autre dès décembre 2018, la jeune Hana Cross avec qui l'histoire avait duré jusqu'en juillet 2019. Et selon le Sun, David et Victoria Beckham avaient été ravis de la rupture.

Cette fois-ci, on imagine qu'ils se réjouissent pour leur fils, heureux et amoureux. Déjà arrivés en Floride depuis quelques jours, ils vivent sur leur yacht en compagnie notamment de leurs autres enfants, Romeo, Cruz et Harper.